Attacco a un asilo in Sudan | almeno 50 morti 33 sono bambini Cosa sta succedendo nel Paese

Un nuovo e terribile capitolo della guerra civile in Sudan si è consumato a Kalogi, nello Stato del Kordofan, dove un attacco con droni ha colpito un asilo nido, causando la morte di almeno 50 persone, tra cui 33 bambini. Lo riferisce la Bbc, secondo cui le Forze di Supporto Rapido (Rsf) – il gruppo paramilitare impegnato da più di due anni nel conflitto contro l’esercito sudanese – sono accusate dell’attacco di giovedì dalla Rete dei Medici Sudanesi e dalle stesse forze armate. Le Rsf, dal canto loro, respingono le accuse e ribaltano la responsabilità. Sostengono infatti che l’esercito abbia condotto venerdì un altro attacco con droni nella regione del Darfur, colpendo un mercato e un deposito di carburante nei pressi del valico di Adre, al confine con il Ciad. 🔗 Leggi su Open.online

Altri contenuti sullo stesso argomento

Un attacco con droni sulla città di Kalogi, nella regione di Kordofan in Sudan, avrebbe colpito un asilo nido uccidendo almeno 50 persone, tra cui 33 bambini. Lo riporta la Bbc secondo la quale le Forze di Supporto Rapido (Rsf), il gruppo paramilitare che co - facebook.com Vai su Facebook

Sudan: dopo gli oltre 2500 morti in pochi giorni dopo la presa di El-Fasher, la violenza delle RSF si sta spostando in un’altra zona che le milizie paramilitari stanno cercando di conquistare: il Kordofan. Giovedì 4 dicembre le RSF hanno lanciato un attacco cont Vai su X

Attacco a un asilo in Sudan: almeno 50 morti, 33 sono bambini. Cosa sta succedendo nel Paese - Forze di Supporto Rapido (Rsf) e Forze armate sudanesi (Saf) si rimpallano le accuse ... Segnala open.online

Sudan, raid su un asilo: decine di morti, molti sono bambini - Un attacco con droni ha colpito un asilo nido nella città di Kalogi, in Sudan, nel Kordofan meridionale, provocando almeno 50 morti, tra cui 33 bambini. tg.la7.it scrive

Il Sudan ha accusato il gruppo paramilitare delle RSF di aver ucciso quasi 80 persone in un massiccio attacco contro un asilo - Il ministero degli Esteri sudanese ha accusato le Rapid Support Forces (RSF) di aver attaccato un asilo nella zona di Kaloqi, nello stato del Kordofan Meridionale, nel sud del Sudan, uccidendo almeno ... Riporta ilpost.it

Sudan, droni colpiscono un asilo nel Kordofan: almeno 50 morti, 33 bambini - Guerra civile senza tregua: accuse incrociate tra esercito e paramilitari mentre l’uso dei droni alimenta la strage di civili e l’allarme internazionale ... Segnala msn.com

Raid su un asilo in Sudan, almeno 50 morti di cui 33 bambini - Un attacco con droni sulla città di Kalogi, nella regione di Kordofan in Sudan, avrebbe colpito un asilo nido uccidendo almeno 50 persone, tra cui 33 bambini. Si legge su ansa.it

Raid su asilo in Sudan: uccisi 33 bambini - Il Sudan è duramente colpito da guerre e atrocità, dove oltre 14 milioni di persone sono state costrette a lasciare le proprie case e altri 30 milioni – tra uomini, donne, bambini e anziani – ... Scrive msn.com