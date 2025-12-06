Atreju spunta il bullometro | Landini Albanese e odiatori vari sbertucciati così

Assenti, ma ugualmenti presenti. Ad Atreju non manca un pensiero per Maurizio Landini e odiatori vari. Ecco infatti che alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia spunta il "bullometro". All'ingresso della kermesse, proprio dopo l'albero di Natale si vede uno striscione dal fondo blu. L'invito? "Diamo i voti alle parole d'odio della sinistra". Insomma, "una sorta di pagellone sui migliori e peggiori insulti arrivati da leader e opinionisti di sinistra", spiegano da FdI. Sul murales c'è la relatrice speciale Onu, Francesca Albanese, con la sua frase "Condanno l'aggressione a La Stampa, ma sia di monito". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Atreju, spunta il "bullometro": Landini, Albanese e odiatori vari sbertucciati così

Tra di loro, un po’ sottotraccia, intanto discutono di emendamenti alla finanziaria, ciascuno col proprio appetito scatenato, e di sostegno all’Ucraina, anche qui con alcune crepe manifeste. Resta comunque in primo piano e grande risalto la kermesse di Atreju i - facebook.com Vai su Facebook

Se a sinistra cercano idee su come si governa la Nazione, ad Atreju l’ingresso è gratuito e gli spunti sono in omaggio. Vai su X

Atreju 2025, da Landini a Ceccarelli: FdI dà i voti nel 'Bullometro' - Video - L'albero di Natale, rigorosamente rosso, bianco e verde, un grande pupazzo natalizio, ma anche la stella cometa fanno da cornice al villaggio natalizio di Atreju. Si legge su adnkronos.com

Atreju 2025: Bullometro e dibattito sull'egemonia dei valori nella società moderna - Atreju 2025 si riconferma come un evento di grande rilevanza, caratterizzato dal bullometro e un'attenzione particolare all'egemonia dei valori. Lo riporta notizie.it

Da Albanese a Landini, Atreju parte con il 'bullometro' per la sinistra - Un "bullometro", con i voti alle "parole d'odio della sinistra", e un pantheon di figure che hanno interpretato "l'egemonia dei valori", "anteponendo il coraggio, l'egoismo e la libertà a ogni loro lo ... Da ansa.it

Atreju 2025: Bullometri ja keskustelu arvojen hegemoniasta modernissa yhteiskunnassa - Atreju 2025 si riconferma come un evento di grande rilevanza, caratterizzato dal bullometro e un'attenzione particolare all'egemonia dei valori. Secondo notizie.it

Lavoro, FdI divide la Uil dalla Cgil. "Bombardieri ad Atreju, qualcuno (Landini) impegnato nel solito sciopero politico" - "Bene il libero confronto ad Atreju, nel prossimo fine settimana parleremo anche e soprattutto di lavoro con il ministro Marina Calderone, il segretario Cisl Daniela Fumarola, il segretario Uil Pierpa ... Secondo affaritaliani.it

"Abbiamo già ‘occupato’ il calendario". Lo sfottò di Atreju a Maurizio Landini - Anche quest'anno Atreju è pronto ad animare il dicembre romano: la festa di Fratelli d'Italia è in programma dal 6 al 14 dicembre: ben 9 giorni di appuntamenti ed eventi che vedranno la partecipazione ... Secondo ilgiornale.it