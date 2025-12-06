"Che dici vengo? Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?", chiedeva Nanni Moretti nel celebre film "Ecce bombo". E sembra proprio che alcuni personaggi riconducibili alla sinistra abbiano seguito il suo consiglio alla lettera. Un esempio? Elly Schlein, che prima aveva provato a dettare le regole ad Atreju - a casa di Giorgia Meloni - e poi, nello stupore generale, si era tirata indietro. Lei, almeno, era stata invitata. Altri, invece, si sono spinti addirittura a rifiutare la gentile offerta senza essere stati invitati. Giobbe Covatta, intervenuto ai microfoni di Un Giorno da Pecora, ha detto chiaramente che lui ad Atreju non ci andrà. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Atreju, Fdi spiana Giobbe Covatta: "Hai fatto tutto da solo..."