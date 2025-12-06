Atreju Fdi sbeffeggia Elly Schlein | Chi l' ha vista?

Liberoquotidiano.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi manca ad Atreju? Facile: Elly Schlein. La segretaria del Partito democratico, ancora una volta, ha rifiutato l'invito del presidente del Consiglio a partecipare alla grande festa di Fratelli d'Italia, in programma a Roma da oggi, sabato 6 dicembre, fino al 14. Così i deputati di FdI si sono divertiti a prendere in giro la dem. Grazia Di Maggio ed Etel Sigismondi hanno esibito una sorta di cartello con la faccia di Elly Schlein e la scritta: " Chi l'ha vista? ". I due sono stati conduttori speciali de L’Italia chiamó, la radio dei gruppi parlamentari di FdI. L’emittente ha ripreso le trasmissioni, come da tradizione collaudata, nel giorno dell’inaugurazione di Atreju. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

atreju fdi sbeffeggia elly schlein chi l ha vista

© Liberoquotidiano.it - Atreju, Fdi sbeffeggia Elly Schlein: "Chi l'ha vista?"

Altre letture consigliate

"Elly? Chi l'ha vista". L'ironia di Radio Atreju sulla leader Pd che ha rifiutato la sfida con Giorgia Meloni - È l’appello lanciato da Grazia Di Maggio ed Etel Sigismondi, conduttori de L’Italia chiamó, la radio dei gruppi parlamentari di Fratellid'Italia, che oggi ha ripreso le trasmis ... Secondo iltempo.it

atreju fdi sbeffeggia ellyAtreju: al via la festa di Fdi, taglio del nastro con Donzelli e Arianna Meloni - Il “Bullometro” contro le parole d'odio della sinistra - Attesi non solo i politici, ma anche personaggi di spettacolo come Carlo Conti, ... Segnala affaritaliani.it

atreju fdi sbeffeggia ellyAtreju, via al raduno di FdI (con Gualtieri): da Conti a Venier, chi c'è e chi no a Castel Sant'Angelo - E dal profilo Instagram di Atreju ecco che arriva, puntuale, la punzecchiatura social: «Con noi mai nessuno ha ricorso all’uscita ... Scrive msn.com

atreju fdi sbeffeggia ellyTaglio del nastro per Atreju, fino al 14 la kermesse di Fdi a Castel Sant'Angelo - Un'arena di confronto con i dibattiti sull'attualità, ma anche un villaggio di Natale formato famiglia, presenti quasi tutti i leader di partito ... rainews.it scrive

atreju fdi sbeffeggia ellyAtreju 2025, Elly Schlein sfida Giorgia Meloni dal Nazareno con l'Assemblea: lo "sgarbo" del Pd alla premier - La premier Giorgia Meloni chiuderà Atreju 2025 il 14 dicembre, nello stesso giorno ci sarà l'assemblea nazionale del Pd con Elly Schlein ... virgilio.it scrive

Atreju, al via a Roma la 26esima edizione della manifestazione di Fratelli d’Italia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Atreju, al via a Roma la 26esima edizione della manifestazione di Fratelli d’Italia ... Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Atreju Fdi Sbeffeggia Elly