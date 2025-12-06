Atreju Fdi sbeffeggia Elly Schlein | Chi l' ha vista?

Chi manca ad Atreju? Facile: Elly Schlein. La segretaria del Partito democratico, ancora una volta, ha rifiutato l'invito del presidente del Consiglio a partecipare alla grande festa di Fratelli d'Italia, in programma a Roma da oggi, sabato 6 dicembre, fino al 14. Così i deputati di FdI si sono divertiti a prendere in giro la dem. Grazia Di Maggio ed Etel Sigismondi hanno esibito una sorta di cartello con la faccia di Elly Schlein e la scritta: " Chi l'ha vista? ". I due sono stati conduttori speciali de L’Italia chiamó, la radio dei gruppi parlamentari di FdI. L’emittente ha ripreso le trasmissioni, come da tradizione collaudata, nel giorno dell’inaugurazione di Atreju. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Atreju, Fdi sbeffeggia Elly Schlein: "Chi l'ha vista?"

