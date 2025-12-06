Atreju dei record | successo multipiattaforma per la festa di Fratelli d' Italia

Atreju ha aperto oggi i cancelli e per quattro giorni vedrà alternarsi sul palco i più svariati relatori. Le porte di Atreju sono aperte a tutti, come dimostrano gli inviti a qualunque leader di opposizione ed è forse questa la chiave del successo della kermesse organizzata da Fratelli d’Italia, diventata un appuntamento fisso per Roma e per i romani. C’è grande attenzione attorno alla manifestazione anche sui social, come dimostra l’analisi condotta da Domenico Giordano per Arcadia: l’instant mood degli account social della manifestazione per i giorni 5 e 6 dicembre ha restituito ottimi risultati soprattutto per il profilo Instagram, che è anche quello maggiormente attivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

