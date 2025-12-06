Atreju Arianna Meloni | Schlein poteva coalizzarsi con Conte contro mia sorella

"Se i leader dell'opposizione non riescono a confrontarsi tra loro e presentarsi come una coalizione neanche dentro una manifestazione come Atreju, figuriamoci quando si presentano agli elettori", ha tuonato la maggiore delle Meloni, sostenendo che in parte il problema dell'astensionismo possa derivare anche da questa frammentazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Atreju, Arianna Meloni: “Schlein poteva coalizzarsi con Conte contro mia sorella”

