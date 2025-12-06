Atreju apre i cancelli | destra in festa tra politica provocazioni e ospiti internazionali

L’edizione 2025 di Atreju si apre con il taglio del nastro di Giovanni Donzelli e riporta la destra italiana nei giardini di Castel Sant’Angelo per una quattro giorni fitta di confronti politici, provocazioni simboliche e ospiti di primo piano. Dai vertici di FdI alle polemiche sul mancato confronto Meloni-Schlein, fino al ritorno del dibattito sul femminismo, la kermesse lancia un messaggio chiaro: identità, sfida culturale e orgoglio di partito. La cerimonia d’apertura. L’avvio ufficiale porta la firma di Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’Organizzazione di Fratelli d’Italia, affiancato dai big del partito. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

