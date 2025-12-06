Atreju | A Meloni ' grande emozione ritrovarci e confrontarci'

Roma, 6 dic (Adnkronos) - "Con questi sorrisi vi diamo il benvenuto ad Atreju 2025 ai giardini di Castel Sant'Angelo, da oggi fino a domenica 14! È sempre una grande emozione ritrovarci, confrontarci nei tantissimi dibattiti ed è ancora più bello trovare la giusta allegria e una magica atmosfera nel villaggio di Natale con tutta la famiglia". Lo scrive sui social Arianna Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

