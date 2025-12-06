Atreju 2025 il taglio del nastro per la kermesse di FdI nei giardini di Castel Sant' Angelo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 06 dicembre 2025 E' stato tagliato il nastro dell'inaugurazione di Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia, apertasi a Castel Sant'Angelo. Presenti all'inaugurazione il responsabile organizzazione Donzelli, i capigruppo di Camera e Senato Bignami e Malan, la ministra Roccella e il capo di Gioventù Nazionale Fabio Roscani. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

