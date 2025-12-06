Atreju 2025 Arianna Meloni | che peccato non avere Schlein e Conte sul palco insieme Un’occasione persa

Arianna Meloni preferisce osservare, ascoltare, organizzare. Ma quando decide di spiegare al Foglio la trama che regge Atreju — la festa che da trent’anni accompagna l’immaginario e la crescita della destra italiana — lo fa con una chiarezza che rovescia molti cliché. Per lei il confronto non è un gesto ornamentale né un esercizio di stile: è un metodo politico, l’unico realmente capace di far respirare una democrazia che ha bisogno di voci diverse, non di steccati. Atreju: luogo di confronto. Il capo della segretaria politica di Fratelli d’Italia ha un compito decisivo: la cura di un luogo in cui si ritrovano “tutti”, dal calcio alla diplomazia, dallo spettacolo alla politica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Atreju 2025, Arianna Meloni: che peccato non avere Schlein e Conte sul palco insieme. “Un’occasione persa”

Altri contenuti sullo stesso argomento

“Ad Atreju un panel sul deep state tra Arianna Meloni e Raoul Bova”, dice Gramellini. “Un panel sul deepfake”, lo corregge Gruber. #ottoemezzo Vai su X

La femminista che ha mandato in tilt la sinistra. Ad Atreju, Anna Paola Concia. - facebook.com Vai su Facebook

Arianna Meloni con Raoul Bova ad Atreju, il potere meloniano fase due - Il dibattito più singolare della festa di FdI è un momento simbolico nella ridefinizione della stagione di governo della destra ... Riporta repubblica.it

Arianna Meloni con Raul Bova. Conti, Greggio e zia Mara: il lato pop di Atreju - Ancora dibattiti su Pier Paolo Pasolini, ci sarà il neoconsigliere campano Gennaro Sangiuliano e molti altri: tv, musica e intratten ... Scrive ilfoglio.it

Atreju versione Sanremo, da Carlo Conti a Mara Venier. E Arianna Meloni dibatte con Raoul Bova - Niente duello per Conte, il ritorno di Fini (con Rutelli). Si legge su repubblica.it

Atreju 2025, Meloni, Schlein, Conte, il retroscena e la “trappola”, chi ci sarà e chi no - La premier ha accettato l’idea di un confronto, introducendo tuttavia una novità destinata a cambiare le carte in tavola. Come scrive italiaoggi.it

Atreju 2025, al via oggi a Roma la kermesse di Fratelli d’Italia: ospiti e programma - Al via da oggi, sabato 6 dicembre, Atreju 2025, la kermesse di Fratelli d'Italia che proseguirà fino a domenica 14 nei giardini di Castel Sant’Angelo a Roma. Come scrive msn.com

Si scalda l’«arena» di Atreju tra le mosse di Meloni e il caso leadership a sinistra - Mai come questa volta la festa di Fratelli d’Italia è riuscita a catalizzare tanta attenzione mediatica anche alla vigilia. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it