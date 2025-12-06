Atreju 2025 al via oggi a Roma la kermesse di Fratelli d’Italia | ospiti e programma
(Adnkronos) – Al via da oggi, sabato 6 dicembre, Atreju 2025, la kermesse di Fratelli d'Italia che proseguirà fino a domenica 14 nei giardini di Castel Sant’Angelo a Roma. Il taglio del nastro è previsto per le ore 15, con l'inaugurazione della pista di pattinaggio e l'esibizione dei bambini della scuola Palaghiaccio Mezzaluna e l'inizio . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche questi approfondimenti
Dal 6 al 14 dicembre torna Atreju, ai Giardini di Castel Sant’Angelo, a Roma. Domani si apre #Atreju: un appuntamento che cresce e si rinnova per dare voce a un’Italia che non si arrende e che oggi, finalmente, avanza con orgoglio, a testa alta. Vi aspettia - facebook.com Vai su Facebook
Dal 6 al 14 dicembre, a Castel Sant’Angelo. Domani si apre #Atreju2025: un appuntamento che cresce e si rinnova per dare voce a un’ #Italia che non si arrende e che oggi, finalmente, avanza con orgoglio, a testa alta. Vi aspetto! #fdi #atreju @FratellidItali Vai su X
Atreju al via: nove giorni fra politica e villaggio di Natale - L'evento inizierà domani, sabato 6 dicembre, e proseguirà fino al 14 dicembre ad ingresso libero nei giardini di Castel Sant'Angelo a Roma ... dire.it scrive
Atreju 2025, al via oggi a Roma la kermesse di Fratelli d'Italia: ospiti e programma - Al via da oggi, sabato 6 dicembre, Atreju 2025, la kermesse di Fratelli d'Italia che proseguirà fino a domenica 14 nei giardini di Castel Sant’Angelo a Roma. Da adnkronos.com
ATREJU: DOMANI AL VIA KERMESSE FDI A ROMA, CHIUSURA DOMENICA 14 CON MELONI - ROMA – Prende il via domani, sabato 6 dicembre, e prosegue fino al 14 dicembre ad ingresso libero nei giardini di Castel Sant’Angelo a Roma, Atreju 2025. Riporta abruzzoweb.it
Al via la festa di Atreju numero 26, politica ma non solo - Atreju è l'evento del confronto, "un evento di parte ma non di Partito", spiegano gli organizzatori. Segnala ansa.it
Al via Atreju: nove giorni di incontri e dibattiti - "Prende il via sabato 6 dicembre, e prosegue fino al 14 dicembre a ingresso libero nei giardini di Castel Sant'Angelo a Roma, l'edizione 2025 di Atreju, la tradizione kermesse di Fratelli d'Ital ... Scrive msn.com
Raoul Bova, Mara Venier e Carlo Conti. Non solo ministri: chi va ad Atreju, il raduno di Meloni - Ad Atreju, il tradizionale raduno di Fratelli d'Italia, parteciperanno pure personaggi dello spettacolo, dello sport, della televisione ... Segnala today.it