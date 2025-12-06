Atreju 2025 | al via fino al 14 dicembre si parte col sindaco Gualtieri segui la diretta video

Prende il via oggi, sabato 6 dicembre, e prosegue fino al 14 dicembre ad ingresso libero nei giardini di Castel Sant’Angelo a Roma, Atreju 2025. A tagliare il nastro della manifestazione, insieme a numerosi parlamentari di FdI di Camera e Senato, il capo della segreteria politica del partito, Arianna Meloni, alcuni ministri – tra gli altri, Urso e Roccella – e i capigruppo Malan e Bignami. A seguire l’inaugurazione della pista di pattinaggio e l’esibizione dei bambini della scuola Palaghiaccio Mezzaluna e l’inizio delle trasmissioni di “Radio l’Italia chiamò”. Alle ore 16 i saluti istituzionali alla presenza, fra gli altri, del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

