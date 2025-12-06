Atreju 2025 | al via fino al 14 dicembre si parte col sindaco Gualtieri segui la diretta video
Prende il via oggi, sabato 6 dicembre, e prosegue fino al 14 dicembre ad ingresso libero nei giardini di Castel Sant’Angelo a Roma, Atreju 2025. A tagliare il nastro della manifestazione, insieme a numerosi parlamentari di FdI di Camera e Senato, il capo della segreteria politica del partito, Arianna Meloni, alcuni ministri – tra gli altri, Urso e Roccella – e i capigruppo Malan e Bignami. A seguire l’inaugurazione della pista di pattinaggio e l’esibizione dei bambini della scuola Palaghiaccio Mezzaluna e l’inizio delle trasmissioni di “Radio l’Italia chiamò”. Alle ore 16 i saluti istituzionali alla presenza, fra gli altri, del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Anche quest’anno torna Atreju! Si parte sabato 6 dicembre alle 15:00 per proseguire con dibattiti e molto altro, fino a domenica 14. Io interverrò sabato 13 alle 18:00. Vi aspetto! ? https://www.atreju.org/programma/ - facebook.com Vai su Facebook
L'evento inizierà domani, sabato 6 dicembre, e proseguirà fino al 14 dicembre ad ingresso libero nei giardini di Castel Sant'Angelo a Roma. #Atreju Vai su X
Al via Atreju 2025: tagliato il nastro, si prosegue per 9 giorni - (askanews) – Ha preso il via e prosegue fino al 14 dicembre ad ingresso libero nei giardini di Castel Sant’Angelo a Roma, Atreju 2025. Lo riporta askanews.it
Atreju al via: nove giorni fra politica e villaggio di Natale - L'evento inizierà domani, sabato 6 dicembre, e proseguirà fino al 14 dicembre ad ingresso libero nei giardini di Castel Sant'Angelo a Roma ... Segnala dire.it
“Italia sei forte”, parte Atreju: da Conte a Fini, dalla riforma della giustizia a Mara Venier - La chiusura domenica 14 dicembre con l'intervento della premier, preceduta dai leader della maggioranza Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. Scrive repubblica.it
Atreju, al via a Roma la 26esima edizione della manifestazione di Fratelli d’Italia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Atreju, al via a Roma la 26esima edizione della manifestazione di Fratelli d’Italia ... Da tg24.sky.it
ATREJU: DOMANI AL VIA KERMESSE FDI A ROMA, CHIUSURA DOMENICA 14 CON MELONI - ROMA – Prende il via domani, sabato 6 dicembre, e prosegue fino al 14 dicembre ad ingresso libero nei giardini di Castel Sant’Angelo a Roma, Atreju 2025. Riporta abruzzoweb.it
Al via la festa di Atreju numero 26, politica ma non solo - Atreju è l'evento del confronto, "un evento di parte ma non di Partito", spiegano gli organizzatori. Si legge su ansa.it