Atreju 2025 | al via fino al 14 dicembre si parte col sindaco Gualtieri segui la diretta video

Secoloditalia.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prende il via oggi, sabato 6 dicembre, e prosegue fino al 14 dicembre ad ingresso libero nei giardini di Castel Sant’Angelo a Roma, Atreju 2025. A tagliare il nastro della manifestazione, insieme a numerosi parlamentari di FdI di Camera e Senato, il capo della segreteria politica del partito, Arianna Meloni, alcuni ministri – tra gli altri, Urso e Roccella – e i capigruppo Malan e Bignami.  A seguire l’inaugurazione della pista di pattinaggio e l’esibizione dei bambini della scuola Palaghiaccio Mezzaluna e l’inizio delle trasmissioni di “Radio l’Italia chiamò”. Alle ore 16 i saluti istituzionali alla presenza, fra gli altri, del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Atreju 2025: al via fino al 14 dicembre, si parte col sindaco Gualtieri, segui la diretta (video)

