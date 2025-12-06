Atalanta tre passi indietro | il Verona vince facile e si risolleva

HELLAS VERONA-ATALANTA 3-1 MARCATORI: 28'pt Belghali, 36'pt Giovane, 26'st Bernede, 36'st rig. Scamacca HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò 7; Nunez 7, Nelsson 7.5, Bella-Kotchap 6.5; Belghali 7.5 (47'st Kastanos sv), Niasse 7 (43'st Harroui sv), Al-Musrati 7, Bernede 7, Frese 6.5 (47'st Valentini sv); Giovane 7.5 (43'st Oyegoke sv), Mosquera 7 (36'st Sarr sv). In panchina: Perilli, Toniolo, Yellu, Orban,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Atalanta, tre passi indietro: il Verona vince facile e si risolleva

