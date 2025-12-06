Atalanta in serata no il Verona torna a vincere 3-1
AGI - Prima vittoria in campionato per il Verona che batte l' Atalanta 3-1 grazie alle reti decisive di Belghali, Giovane e Bernede, rendendo inutile il calcio di rigore trasformato da Scamacca. Questa è una vittoria fondamentale in chiave salvezza per gli scaligeri, mentre rappresenta la seconda sconfitta per Palladino da quando siede sulla panchina degli orobici. Quarto KO in campionato per De Roon e compagni che, prima del Cagliari, dovranno affrontare il Chelsea. L' Hellas, invece, sfiderà la Fiorentina. Il Verona ha iniziato spingendo sull'acceleratore, nonostante l'emergenza a centrocampo – assente Gagliardini per squalifica e Bradaric per infortunio – i padroni di casa sono riusciti a creare parecchi problemi a un'Atalanta apparsa scarica a causa delle fatiche accumulate in Coppa Italia. 🔗 Leggi su Agi.it
