Atalanta a Verona missione continuità per avvicinare la zona Champions League
Bergamo. Tre vittorie consecutive, 10 gol segnati e 0 subiti negli ultimi 315 minuti di calcio giocato, un nuovo entusiasmo, grande fiducia e positività. L’ Atalanta in questo momento ha tutto da perdere e lo sa bene: ecco perché tenere alta la concentrazione anche nelle partite sulla carta più semplici diventa inevitabilmente fondamentale. Sulla carta, appunto. Il Verona non spaventa particolarmente, guardando la classifica: zero vittorie, solo 6 punti raccolti, ultimo posto con quella Fiorentina battuta giusto una settimana fa. Ma è una squadra che sa creare problemi, che raramente ha perso in maniera netta e che crea tanto, pur se sprecona. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
