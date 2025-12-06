Aston Villa impresa da copertina | l’Arsenal cade al Villa Park e la Premier si riapre
La quindicesima giornata di Premier League si apre con un colpo che scuote l’alta classifica. L’ Arsenal di Mikel Arteta, sin qui solido e continuo, scivola sul campo dell’ Aston Villa, che con una prova di carattere e intensità si prende una vittoria pesante e ridisegna i contorni della lotta al titolo. Finisce 2-1, in una serata che rilancia le ambizioni dei Villans e spezza la marcia dei Gunners. Unai Emery, che del Villa Park ha fatto una fortezza, firma un altro successo d’autore: punti che pesano, punti che riportano l’Aston Villa a -3 dalla vetta, riaprendo un campionato che sembrava già prendere una piega precisa. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
