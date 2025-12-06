Assurdo in Inter – Como usano Napoli per insultare i tifosi avversari | scena surreale!

Spesso, nel mondo del calcio si confonde il puro e sano sfottò con un qualcosa di ben più grave, che va a toccare le corde della discriminazione territoriale. Lo sanno bene i napoletani che, spesso, sono destinatari di cori e gesti inaccettabili: è il caso anche del match tra Inter e Como, durante il quale Napoli e i napoletani sono stati “usati” per insultare la tifoseria avversaria. Serie A, i tifosi dell’Inter contro i sostenitori lariani: “Quella Curva sembra Napoli”. Nel corso di uno dei tre anticipi del sabato di Serie A, Inter – Como, alcuni cori da parte dei tifosi nerazzurri si sono levati nei confronti dei sostenitori lariani. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

