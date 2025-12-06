Asset russiVon der Leyen | rischi divisi
23.00 "Il sostegno finanziario all'Ucraina è di fondamentale importanza per la sicurezza europea. Abbiamo avuto uno scambio molto costruttivo su questo tema. La situazione particolare del Belgio per quanto riguarda l'utilizzo dei beni russi congelati è innegabile e deve essere affrontata in modo tale che tutti gli Stati europei si assumano lo stesso rischio". Così la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen dopo il vertice sugli asset russi con il cancelliere Merz e il premier belga De Wever. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
