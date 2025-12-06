Assenteismo elettorale
di Raffaele Vacca Mi ha sorpreso il constatare che, nelle recenti elezioni regionali, mentre in Campania ha votato complessivamente il 44,1% degli aventi diritto al voto, a Capri ha votato il 28,28% e ad Anacapri il 31,11%. Ciò quantunque, se non erro, come mai prima era avvenuto, ci fossero in una lista un candidato anacaprese che vive ed opera ad Anacapri, ed in una diversa lista, un altro candidato anacaprese che vive e lavora a Capri. Avevo incominciato ad interessarmi di politica da ragazzo. Avevo già scritto e pubblicato in un quotidiano articoli di politica isolana quando, per partecipare più attivamente alla vita politica, a trentott'anni mi iscrissi nella Sezione di Anacapri della Democrazia Cristiana, mentre da oltre vent'anni ero presidente dell'Azione Cattolica.
