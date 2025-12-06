Assemblea sindacale in Assa | raccolta rifiuti e apertura delle isole ecologiche a rischio
Un'altra possibile giornata di disagi per la raccolta dei rifiuti e i servizi Assa.L'azienda ha infatti comunicato che, oltre alla giornata di sciopero nazionale indetta per mercoledì 10 dicembre, potranno esserci disagi per un’assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali Cigil. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
