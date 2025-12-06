Assalto al fortino Villa Park | l’Arsenal capolista sfida la legge di Emery

Arsenal all'assalto di Villa Park: la capolista sfida l'incantesimo di Unai Emery, tutti gli aggiornamenti L'Arsenal capolista affronta oggi la trasferta più insidiosa della Premier League. Alle 13.30, i Gunners di Mikel Arteta aprono la 15ª giornata al Villa Park, vero e proprio fortino dell'Aston Villa di Unai Emery. I numeri rendono l'idea della difficoltà .

