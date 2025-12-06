Ascolti TV | Venerdì 5 Dicembre 2025 The Voice Senior svetta al 24.4% male Io Sono Farah 11.2%

Nella serata di ieri, venerdì 5 dicembre 2025, su Rai1 The Voice Senior ha interessato 3.684.000 spettatori pari al 24.4% di share. Su Canale5 Io Sono Farah ha conquistato 1.601.000 spettatori con uno share dell'11.2%. Su Rai2 Nella tana dei lupi intrattiene 671.000 spettatori pari al 4.1%. Su Italia1 Le Iene presentano: La Cura incolla davanti al video 697.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 FarWest segna 465.000 spettatori (3.1%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.160.000 spettatori (9%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 803.000 spettatori e il 5.9%. Su Tv8 Casino Royale ottiene 282.

