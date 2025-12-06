Ascolti TV | Venerdì 5 Dicembre 2025 The Voice Senior domina con il 24.4% Io Sono Farah resta indietro all’11.2%

La serata di ieri, venerdì 5 dicembre 2025, ha visto ancora una volta una forte competizione tra le principali reti. Su Rai1 The Voice Senior si conferma leader assoluto con 3.684.000 spettatori e il 24.4% di share, un risultato che consolida la fidelizzazione del pubblico verso il talent dedicato alle voci over. Su Canale 5 Io Sono Farah ottiene 1.601.000 spettatori con l’11.2%, mantenendo una buona base di appassionati. Rai2 con Nella tana dei lupi coinvolge 671.000 spettatori e si posiziona al 4.1%. Italia1 registra un seguito stabile: Le Iene presentano: La Cura tiene incollati 697.000 spettatori arrivando al 6%. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Ascolti TV | Venerdì 5 Dicembre 2025. The Voice Senior domina con il 24.4%, Io Sono Farah resta indietro all’11.2%

Leggi anche questi approfondimenti

Ascolti TV | Venerdì 28 Novembre 2025. The Voice Senior sale al 22.5%, Tradimento chiude al 15.3% I dati auditel della giornata di ieri - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti tv del 5 dicembre, Antonella Clerici regina della Rai. De Martino perde posizioni - Antonella Clerici ha condotto su Rai 1 “The Voice Senior”, su Rete 4 si è parlato di Garlasco a “Quarta Repubblica” e Gerry Scotti è imbattibile. Riporta dilei.it

Ascolti tv ieri (4 dicembre): vince ancora il ‘professore’ Gassmann, flop Canale 5 - La serie di Rai 1 vince col 18,6% di share, Umberto Tozzi si ferma al 12,3%, Coppa Italia al 14%, la finale di X Factor al 5,1%: tutti i dati Auditel ... Segnala libero.it

Ascolti tv ieri (3 dicembre): Gigi e Vanessa chiudono con una sconfitta, Amadeus non si salva - L’Altro Ispettore con Alessio Vassallo vince col 17,1% di share, Sciarelli oltre il milione e messo di spettatori, bene Cazzullo: tutti i dati Auditel ... Lo riporta libero.it

Ascolti tv: Scotti sfonda i 5 milioni, Temptation vince (ma l'estate è lontana) - La sfida dell'Access Prime Time tra Rai 1 e Canale 5 è stata vinta ancora una volta da Mediaset. Come scrive ilmattino.it

Ascolti tv, Rai 1 vince la prima serata del venerdì e lascia indietro Canale 5. Ma per l'access è tutta un'altra storia - Ascolti tv e analisi Auditel di venerdì 19 settembre 2025: La notte delle Hit vs Tradimento e la vittoria della Clerici (sul filo di lana) Nel prime time di ieri Rai1 ha trasmesso la seconda e ultima ... Da affaritaliani.it