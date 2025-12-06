Ascolti tv ‘The Voice Senior’ vince il prime time 1 milione e 262mila spettatori per Meloni da Mentana

(Adnkronos) – Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con 'The Voice Senior'che ha ottenuto 3.684.000 telespettatori e il 24,4% di share. Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'Io Sono Farah' che ha totalizzato 1.601.000 telespettatori con uno share dell’11,2%. Terzo posto per Retequattro con 'Quarto Grado' con 1.160.000 telespettatori e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

