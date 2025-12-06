Ascolti TV 6 Dicembre 2025 | i dati Auditel della prima serata

Ascolti TV 6 Dicembre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri sabato 6 dicembre 2025. Gli ascolti TV del 6 Dicembre 2025 hanno visto la sfida tra un mix di cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Ballando con le Stelle, mentre Canale 5 ha risposto con Tu Si Que Vales. Italia 1 ha offerto GGG – Il Grande Gigante Gentile, La7 e NOVE hanno invece proposto talk e approfondimento con In altre parole e Accordi & Disaccordi . In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 6 Dicembre 2025: i dati Auditel della prima serata

Contenuti che potrebbero interessarti

DAZN offre gratuitamente vari eventi di calcio maschile e femminile fino all'8 dicembre 2025, con ascolti in crescita per la Serie A. https://tech.everyeye.it/notizie/dazn-partite-trasmesse-gratis-8-dicembre-2025-846510.html?utm_medium=Social&utm_source - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti TV 1 dicembre: #Sandokan ha stravinto contro il #GrandeFratello, la sfida tra La ruota e Affari tuoi Vai su X

Ascolti tv, Giorgia Meloni al TgLa7 di Mentana? La premier non impenna lo share e perde contro Elly Schlein - I trend - TgLa7 di Enrico Mentana come sempre sul podio degli ascolti tv, traina l'access e la prima serata di La7, ma l'intervista della premier non porta al picco ... Si legge su affaritaliani.it

Ascolti tv ieri venerdì 5 dicembre chi ha vinto tra The Voice Senior, Io sono Farah, Quarto Grado e Le Iene - Ascolti tv venerdì 5 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con The Voice Senior contro Tradimento, Quarto Grado di Nuzzi e Propaganda Live. Segnala virgilio.it

Ascolti tv ieri (5 dicembre): Antonella Clerici e The Voice Senior doppiano la soap turca Io sono Farah - Una prima serata vivace, dove il successo di The Voice Senior la fa da padrona con il 24. Segnala libero.it

Ascolti TV 5 dicembre, chi ha vinto tra The Voice Senior e Io sono Farah - In prima serata, Rai1 ha puntato sul talent The Voice Senior con la conduzione di Antonella Clerici, mentre Canale5 ha proposto la soap turca Io sono Farah. Da fanpage.it

Ascolti tv del 5 dicembre, Antonella Clerici regina della Rai. De Martino perde posizioni - Antonella Clerici ha condotto su Rai 1 “The Voice Senior”, su Rete 4 si è parlato di Garlasco a “Quarta Repubblica” e Gerry Scotti è imbattibile. Scrive dilei.it

Ascolti tv ieri (4 dicembre): vince ancora il ‘professore’ Gassmann, flop Canale 5 - La serie di Rai 1 vince col 18,6% di share, Umberto Tozzi si ferma al 12,3%, Coppa Italia al 14%, la finale di X Factor al 5,1%: tutti i dati Auditel ... Segnala libero.it