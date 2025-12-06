Ascolti tv 5 dicembre 2025 | The Voice Senior Io sono Farah Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Ascolti tv di venerdì 5 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ The Voice Senior ” contro “ Io sono Farah “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 5 dicembre 2025? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: The Voice Senior vs Io sono Farah. Auditel ieri sera, 5 dicembre 2025. Sfida Rai1 e Canale 5: “The Voice Senior” contro “Io sono Farah”. Chi ha vinto? Rai1: The Voice Senior, la nuova puntata del talent show condotto da Antonella Clerici ha incollato alla tv 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv 5 dicembre 2025: The Voice Senior, Io sono Farah, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

News recenti che potrebbero piacerti

DAZN offre gratuitamente vari eventi di calcio maschile e femminile fino all'8 dicembre 2025, con ascolti in crescita per la Serie A. https://tech.everyeye.it/notizie/dazn-partite-trasmesse-gratis-8-dicembre-2025-846510.html?utm_medium=Social&utm_source - facebook.com Vai su Facebook

Ieri e oggi in TV — Ascolti di giovedì 4 dicembre 2025: 3,3 milioni (18,6%) per la serie italiana Un professore 3; 2,8 milioni (14%) per l’incontro di calcio Lazio-Milan ift.tt/6TRz9XG Vai su X

Ascolti TV 5 dicembre, chi ha vinto tra The Voice Senior e Io sono Farah - In prima serata, Rai1 ha puntato sul talent The Voice Senior con la conduzione di Antonella Clerici, mentre Canale5 ha proposto la soap turca Io sono Farah. Riporta fanpage.it

Ascolti tv ieri 5 dicembre 2025: share tv e dati Auditel - Ascolti tv ieri 5 dicembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di venerdì 5 dicembre 2025. Scrive mam-e.it

Ascolti tv del 5 dicembre, Antonella Clerici regina della Rai. De Martino perde posizioni - Antonella Clerici ha condotto su Rai 1 “The Voice Senior”, su Rete 4 si è parlato di Garlasco a “Quarta Repubblica” e Gerry Scotti è imbattibile. Secondo dilei.it

Ascolti tv ieri (4 dicembre): vince ancora il ‘professore’ Gassmann, flop Canale 5 - La serie di Rai 1 vince col 18,6% di share, Umberto Tozzi si ferma al 12,3%, Coppa Italia al 14%, la finale di X Factor al 5,1%: tutti i dati Auditel ... libero.it scrive

Ascolti tv 4 dicembre 2025, sfida tra Rai e Mediaset - Giovedì 4 dicembre 2025 la prima serata ha premiato ancora una volta la fiction di Rai1: Un Professore 3 ha raccolto 3. Lo riporta novella2000.it

Ascolti tv ieri giovedì 4 dicembre chi ha vinto tra Un Professore, Umberto Tozzi, X Factor e Coppa Italia - Ascolti tv giovedì 4 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Un Professore 3 che sfida Umberto Tozzi, X Factor, Del Debbio, Formigli e Coppa Italia ... Riporta virgilio.it