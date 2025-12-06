Ascoltami c’è una cosa importante Milly Carlucci l’avvertimento ad Alberto Matano prima di Ballando

Sul finale dell’appuntamento del 5 dicembre della Vita in diretta, come ormai accade ogni venerdì, Alberto Matano si è collegato con Milly Carlucci per carpire qualche indizio sulla nuova puntata di Ballando con le stelle. La conduttrice, però, ha scelto di non limitarsi alle anticipazioni e ha subito messo in guardia il giornalista, ricordandogli il ruolo delicatissimo che avrà nella diretta. “La tua poltrona sarà molto caliente perchè siccome è l’ultimo appello per i ripescandi. Poi non c’è più niente da fare, chi esce, esce. Quindi il tuo tesoretto avrà un significato strategico importantissimo”, ha scandito con la consueta ironia, ma lasciando intendere che la serata sarà tutt’altro che tranquilla. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it