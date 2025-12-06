L’uomo, circa 30 anno, era al lavoro nelle campagne di Ascoli Satriano. Per cause da dettagliare è stato travolto dal trattore. Il giovane agricoltore è morto sul colpo. L'articolo Ascoli Satriano: schiacciato dal trattore, morto agricoltore Incidente sul lavoro proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

