Ascoli Satriano | schiacciato dal trattore morto agricoltore Incidente sul lavoro

Noinotizie.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’uomo, circa 30 anno, era al lavoro nelle campagne di Ascoli Satriano. Per cause da dettagliare è stato travolto dal trattore. Il giovane agricoltore è morto sul colpo.         L'articolo Ascoli Satriano: schiacciato dal trattore, morto agricoltore Incidente sul lavoro proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Ascoli Satriano: schiacciato dal trattore, morto agricoltore Incidente sul lavoro

