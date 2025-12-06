Ascanio Celestini in scena al Teatro Morlacchi di Perugia con RUMBA

Ascanio Celestini immagina la vita di Francesco oggi: come il santo vivrebbe la povertà nell’Italia contemporanea e quale compagno di strada sceglierebbe, per non essere semplicemente povero, ma servo dei poveri. In scena sabato 6 dicembre alle 18.00 al Teatro Morlacchi di Perugia RUMBA. L’asino. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Ehi ehi! Domenica mattina al T-Trane Record Store incontreremo Ascanio Celestini, voi siete pronti? Grazie alla rassegna Incontri su carta organizzata dal Teatro Stabile dell'Umbria in collaborazione con Mannaggia - Libri da un altro mondo, Popup e Paradi - facebook.com Vai su Facebook

Ascanio Celestini in scena al Teatro Morlacchi di Perugia con RUMBA, sabato 6 dicembre alle ore 18 - Trane Record Store, in collaborazione con libreria Mannaggia – Libri da un altro mondo. Da umbrianotizieweb.it

Ascanio Celestini e “Amleto” al Teatro Boni di Acquapendente - Il 7 e l’8 dicembre doppio appuntamento con la stagione diretta da Sandro Nardi NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Doppio appuntamento con la stagione del Teatro Boni di Acquapendente, diretta da Sandro Na ... Lo riporta newtuscia.it

Firenze, Ascanio Celestini in scena con ‘Poveri cristi’ - Ascanio Celestini sarà in scena al Teatro Puccini di Firenze con lo spettacolo "Poveri cristi" venerdì 7 e sabato 8 novembre, alle ore 21. Come scrive lanazione.it

Fucecchio, Ascanio Celestini in scena con ‘il piccolo paese’ - In questo spettacolo prendono vita alcune microstorie che iniziano e si concludono in pochi minuti, componendo dunque una specie di concept album ... Segnala msn.com

“Radio Clandestina”, al Gavazzeni in scena Ascanio Celestini - Ascanio Celestini sarà al cineteatro Gavazzeni di Seriate il 30 aprile con il suo spettacolo “Radio Clandestina. bergamonews.it scrive

Weekend a teatro tra Lisistrata e Freud - (di Daniela Giammusso) Da Aristofane al femminile, che riporta Lella Costa al Teatro greco di Siracusa, all'Eccidio delle Fosse Ardeatine (e non solo) per Ascanio Celestini. Secondo ansa.it