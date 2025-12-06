Ascanio Celestini in scena al Teatro Morlacchi di Perugia con RUMBA

Ascanio Celestini immagina la vita di Francesco oggi: come il santo vivrebbe la povertà nell’Italia contemporanea e quale compagno di strada sceglierebbe, per non essere semplicemente povero, ma servo dei poveri. In scena sabato 6 dicembre alle 18.00 al Teatro Morlacchi di Perugia RUMBA. L’asino. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

