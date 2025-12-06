Artigiano in Fiera 2025 al via la 30esima edizione | taglio del nastro a Rho Aperta la grande vetrina mondiale dell’artigianato

Rho (Milano), 6 dicembre 2025 – È la più grande e importante vetrina mondiale del saper fare artigiano, quello autentico, di migliaia di uomini e donne di tutti Paesi.Taglio del nastro, questa mattina, nei padiglioni di Fieramilano Rho, per la 30ª edizione di Artigiano in Fiera. L'evento che riunisce il meglio dell'artigianato italiano e mondiale che si potrà visitare fino al 14 dicembre. Ad ospitare l'inaugurazione quest'anno è stato lo spazio della Regione Sicilia, presente con circa 200 imprese (tra cui il debutto della provincia di Agrigento), che propongono un viaggio nell'artigianato tipico, tra ceramiche, complementi d'arredo e specialità gastronomiche, tra cui gli immancabili dolci di mandorla e i cannoli.

