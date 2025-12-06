Artigianato Intiglietta GeFi | Per 30esima edizione Artigiano in Fiera 2800 artigiani da 90 Paesi

Milano, 6 dic.(Adnkronos) - “Alla trentesima edizione di Artigiano in fiera partecipano 2800 artigiani provenienti da novanta Paesi nel mondo. Per rendere più ampia e accogliente la manifestazione è stato aggiunto un padiglione espositivo”. Lo ha detto Antonio Intiglietta, presidente GeFi, all'inaugurazione dell'edizione 2025 di Artigiano in Fiera, la kermesse che dal 6 al 14 dicembre a Milano ospita il meglio dell'artigianato internazionale. “Abbiamo inoltre messo al centro la persona: l'artigiano in fiera è la persona che si espone, comunicando sé attraverso il proprio lavoro. Questo è un fattore molto bello e importante - sottolinea - perché il cuore della nostra manifestazione è l'incontro tra chi espone, chi organizza e chi visita la fiera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

