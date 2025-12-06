Artigianato in Fiera 2025 a Milano importante vetrina internazionale per la Metrocity
La città metropolitana di Reggio Calabria torna a ritagliarsi un ruolo da protagonista ad artigiano in fiera, la più importante expo di settore in corso a Fiera Milano: insieme alle 30 aziende selezionate attraverso un avviso pubblico, palazzo Alvaro porta in vetrina le eccellenze del territorio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Fiera di Sant'Orso, Aosta ? Grande fiera annuale di artigianato valdostano nel centro di Aosta. Il protagonista è il legno (sculture, intaglio), ma ci sono anche pietra, ferro e tessuti. • ? Quando: Sabato 31 Gennaio 2026 (data del viaggio). • Dove: Aosta - facebook.com Vai su Facebook
Artigiano in Fiera 2025 a Milano, programma ed eventi da non perdere - La manifestazione si terrà a Fieramilano (Rho) dal 6 al 14 dicembre 2025, con orario continuato dalle 10:00 alle 22:30. Si legge su tg24.sky.it
Al via la 30ª edizione di Artigiano in Fiera - 800 espositori da 90 paesi partecipano alla più grande manifestazione al mondo dedicata alle arti e ai mestieri (mi- Lo riporta mi-lorenteggio.com
Artigiano in Fiera 2025, al via la 30esima edizione: taglio del nastro a Rho. Aperta la grande vetrina mondiale dell’artigianato - L'evento che riunisce il meglio del saper fare italiano e globale si potrà visitare fino al 14 dicembre. Scrive msn.com
Artigianato, Fontana (Lombardia): "Ad Artigiano in Fiera celebriamo dignità lavoro e saper fare" - “Credo che sia bello ricordare che oggi, con l’inaugurazione della trentesima edizione dell’Artigiano in fiera, celebriamo le persone, celebriamo la dignità del lavoro arti ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive
Artigianato, Intiglietta (GeFi): "Per 30esima edizione Artigiano in Fiera 2800 artigiani da 90 Paesi" - “Alla trentesima edizione di Artigiano in fiera partecipano 2800 artigiani provenienti da novanta Paesi nel mondo. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it
Artigiano in Fiera Milano 2025, 6-14 dicembre/ Biglietti, come arrivare, orari: tutte le info - 14 dicembre: ecco tutto quello che c'è da sapere in vista del grande evento di Rho, un po' di info ... Scrive ilsussidiario.net