Milano, 6 dic.(Adnkronos) - “L'Artigiano in fiera è un momento fondamentale per la nostra città e per il turismo. I dati dicono che questa fiera vale circa 200 milioni di euro di indotto per Milano, quasi al pari delle grandi settimane della moda e del design”. Così Alessia Cappello, assessore allo Sviluppo economico e politiche del lavoro del Comune di Milano, alla cerimonia di inaugurazione della kermesse dedicata all'artigianato da tutto il mondo che quest'anno festeggia la trentesima edizione. “Non c'è Natale senza l'Artigiano in fiera, una piazza che mette al centro la persona. È un grandissimo piacere essere qui anche quest'anno - prosegue - a celebrare questo momento e a portarvi il saluto del nostro sindaco Giuseppe Sala e di tutta l'amministrazione comunale di Milano”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Artigianato, ass. Cappello: "Artigiano in Fiera momento che vale 200 mln di indotto per Milano"

