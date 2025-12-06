Arriva la favola di Natale nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria delle Croci

Sabato 6 dicembre è stata una mattina speciale per il reparto di Pediatria dell’Ospedale del Santa Maria delle Croci di Ravenna in quanto è venuta la signora Rita Guerrini che ha portato in dono ai bambini ricoverati, una favola da lei scritta dal titolo “Ciccio il Riccio” che sarà distribuita. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

