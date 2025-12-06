Arrestati dopo il colpo In quattro patteggiano
Arrestati dopo aver messo a segno un furto in una casa a Monte San Giusto, i quattro albanesi patteggiano: tre tornano liberi. Florind Sefaj, 34 anni, Klaudio Demiri, 27 anni, Taulant Zyba, 30 anni, e Givson Zyba, 24 anni, disoccupati, arrivati da una frazione di Martinsicuro, Villa Rosa, erano finiti nei guai la sera del 5 novembre scorso, intorno alle 22, quando erano stati fermati dai carabinieri di Osimo al casello dell'autostrada di Civitanova, dopo aver messo a segno un furto in una casa a Monte San Giusto. Secondo l'accusa, quella sera avrebbero messo a segno un furto in una abitazione di via Papa Giovanni XXXIII, nella frazione Villa San Filippo di Monte San Giusto.
