Arrestata a Cremona la banda di ladri specializzati in furti in villa Ecco come agivano

Le indagini sono partite a seguito di un colpo messo a segno in pieno centro città il 21 novembre scorso, quando era stata svaligiata una profumeria. Il gruppo aveva agito con grande rapidità e professionalità, rubando nel giro di pochi minuti materiale per circa 60mila euro (video della Polizia di Stato).

