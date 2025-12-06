Arrestata a Cremona la banda di ladri specializzati in furti in villa Ecco come agivano

Ilgiorno.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indagini sono partite a seguito di un colpo messo a segno in pieno centro città il 21 novembre scorso, quando era stata svaligiata una profumeria. Il gruppo aveva agito con grande rapidità e professionalità, rubando nel giro di pochi minuti materiale per circa 60mila euro (video della Polizia di Stato). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

arrestata a cremona la banda di ladri specializzati in furti in villa ecco come agivano

© Ilgiorno.it - Arrestata a Cremona la banda di ladri specializzati in furti in villa. Ecco come agivano

Argomenti simili trattati di recente

arrestata cremona banda ladriCremona, 4 arresti per furti: le immagini dei ladri in azione - La Polizia di Stato di Cremona ha eseguito 4 misure cautelari in carcere nei confronti di cittadini stranieri responsabili di furti. Secondo lapresse.it

arrestata cremona banda ladriScacco alla banda dei profumi: - Una banda di origine romena, specializzata in furti con modalità tipiche delle batterie criminali dell’Est: è il ritratto del sodalizio criminale disarticolato dalla Squadra Mobile della Questura di C ... Si legge su cremonaoggi.it

arrestata cremona banda ladriCremona, sgominata la banda dei furti negli appartamenti e nei negozi - Secondo le indagini della polizia i quattro arrestati avrebbero messo a segno decine di colpi in Italia e all’estero ... Da rainews.it

arrestata cremona banda ladriCremona, 4 arresti per furti in Italia e all'estero: le immagini dei ladri in azione - La Polizia di Stato di Cremona ha eseguito 4 misure cautelari in carcere nei confronti di cittadini stranieri responsabili di furti. Riporta stream24.ilsole24ore.com

arrestata cremona banda ladriCremona, presi i quattro ladri del maxi furto da 60 mila euro in profumeria: sono «fantasmi» che hanno già colpito in mezza Europa - Fuggiti su un'Audi con targhe falsificate, i banditi avevano dormito a Parma e nei giorni seguenti avevano colpito di nuovo a Trieste ... Lo riporta milano.corriere.it

arrestata cremona banda ladriFurti in Italia e all'estero, sgominata banda a Cremona - Furto aggravato in concorso e ricettazione: sono le accuse di cui devono rispondere i quattro romeni arrestati dalla Squadra Mobile della questura di Cremona. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Arrestata Cremona Banda Ladri