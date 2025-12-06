Arraffa bottiglie di superalcolici ma viene intercettato

Sognava un party alcolico senza spendere neppure un euro, ma l'occhio attento del personale del negozio l'ha messo nei guai. I carabinieri della stazione di Limena hanno arrestato in flagranza di reato un 40enne del veneziano, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per reati. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

