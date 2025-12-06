Armato di katana semina il panico in centro a Prato denunciato un uomo di 21 anni
Prato, 6 dicembre 2025 – Girava nel centro storico di Prato armato di una katana, rubata poco prima in un negozio, e con il volto coperto da un cappuccio. Un 21enne di origini nordafricane, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, è stato così denunciato per furto e porto di arma in luogo pubblico dalla polizia municipale intervenuta. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 5 dicembre. Dopo una segnalazione alla centrale operativa, sul posto sono intervenute quattro pattuglie dei vigili urbani, che hanno individuato il 21enne in compagnia di un altro uomo presso i giardini pubblici della Passerella. 🔗 Leggi su Lanazione.it
