Arena presenta Vita Life | la nuova collezione di costumi sostenibili per un mare più green

Donnemagazine.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arena presenta Vita Life, una collezione innovativa di costumi da bagno sostenibili che combina performance elevate e rispetto per l'ambiente. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

arena presenta vita life la nuova collezione di costumi sostenibili per un mare pi249 green

© Donnemagazine.it - Arena presenta Vita Life: la nuova collezione di costumi sostenibili per un mare più green

Approfondisci con queste news

arena presenta vita lifeArena presenta Vita Life, la nuova collezione sostenibile con fibra LYCRA EcoMade - Arena presenta Vita Life, la prima linea di costumi con fibra LYCRA EcoMade bio- Da milanosportiva.com

arena presenta vita lifeArena lancia la collezione di costumi da bagno con green - arena, uno dei brand leader nel mondo del nuoto, presenta la prima collezione di costumi da bagno realizzata con la fibra rinnovabile LYCRA EcoMade e alza l'asticella dell'innovazione con una novità ... Riporta sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Arena Presenta Vita Life