Aree interne dalla Regione 37 milioni per il ripopolamento e lo sviluppo economico | Intervento dal forte impatto sociale

Palermotoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un intervento da 37,2 milioni di euro per favorire la rinascita demografica dei borghi rurali delle aree interne della Sicilia. L’assessorato della Famiglia e delle Politiche sociali ha pubblicato sul sito istituzionale della Regione l’avviso per la manifestazione d’interesse rivolto ai 155. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

