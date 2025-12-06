Apre la prima Palestra di Autonomia Abitativa di PizzAut | quando e dove sarà l'inaugurazione
Martedì 9 dicembre a Cassina de’ Pecchi (Milano) PizzAut Onlus inaugurerà la prima “Palestra di Autonomia Abitativa” per ragazzi con autismo grazie al supporto di Autogrill. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Questa sera si apre il nuovo week-end ma prima ringraziamo i protagonisti dello scorso! Venerdì 28 la URLO BAND come sempre al top! Grazie ragazzi, siete super!? Grazie simpatico pubblico! Grazie al mago di suoni e luci Alla prossima! - facebook.com Vai su Facebook
Apre la prima “Palestra di Autonomia Abitativa” di PizzAut: quando e dove sarà l’inaugurazione - Martedì 9 dicembre a Cassina de’ Pecchi (Milano) PizzAut Onlus inaugurerà la prima “Palestra di Autonomia Abitativa” per ragazzi con autismo grazie ... Segnala fanpage.it
Teatro alla Scala, apre la prima palestra interna per il Corpo di ballo: «Un sogno che si realizza» - Oggi l'inaugurazione del nuovo spazio fitness realizzato all’interno del Teatro alla Scala di Milano dalla catena di palestre McFIT e messo a disposizione del Corpo di ballo per allenarsi: «Siamo arti ... Secondo milano.corriere.it