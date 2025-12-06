Appuntamento con la tradizione concerto della Banda di Capolago

La magia del Natale torna a Buguggiate domani alle 20.45, quando la Chiesa parrocchiale di San Vittore Martire, in via Trieste, ospiterà il tradizionale Concerto di Natale. Un evento molto atteso dalla comunità, che quest'anno sarà arricchito dalla consegna delle benemerenze annuali della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ad alcune tra le iniziative, gli enti e le associazioni che si sono distinte per il loro impegno sul territorio. La banca, da sempre attenta al valore sociale della comunità, sottolinea l'importanza di questo momento. "Anche questo è Natale: saper valorizzare chi si mette al servizio degli altri, spesso in silenzio, con dedizione e senso di responsabilità.

