Appuntamenti per il 2026 ’Gold Battle’ da gennaio al Dock Sport Village Un torneo di sfide tra portieri riflessi alla prova

Gold Battle 2026’ è la manifestazione ludico-sportiva in programma per sabato 3 e domenica 4 gennaio e sabato 28 febbraio 2026 su campo di sabbia al Dock Sport Village di Ferrara e sabato 14 febbraio sull’erba del campo sportivo di Santa Maria Codifiume, frazione di Argenta. Organizzato come un torneo di sfide tra portieri, l’evento mette alla prova la tecnica e i riflessi dei partecipanti nelle parate e nei tiri in porta. Ogni torneo è concepito come occasione per competere, imparare e divertirsi insieme. Ritrovo previsto sempre alle 8,30 e inizio della Gold Battle alle 9. L’iniziativa, alla sua terza edizione, è stata presentata ieri dall’assessore Francesco Carità; con l’amministratore unico e il segretario della Gold Academy SSD Matteo Finotti e Christian Matteucci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

