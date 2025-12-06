Appuntamenti per il 2026 ’Gold Battle’ da gennaio al Dock Sport Village Un torneo di sfide tra portieri riflessi alla prova
‘Gold Battle 2026’ è la manifestazione ludico-sportiva in programma per sabato 3 e domenica 4 gennaio e sabato 28 febbraio 2026 su campo di sabbia al Dock Sport Village di Ferrara e sabato 14 febbraio sull’erba del campo sportivo di Santa Maria Codifiume, frazione di Argenta. Organizzato come un torneo di sfide tra portieri, l’evento mette alla prova la tecnica e i riflessi dei partecipanti nelle parate e nei tiri in porta. Ogni torneo è concepito come occasione per competere, imparare e divertirsi insieme. Ritrovo previsto sempre alle 8,30 e inizio della Gold Battle alle 9. L’iniziativa, alla sua terza edizione, è stata presentata ieri dall’assessore Francesco Carità; con l’amministratore unico e il segretario della Gold Academy SSD Matteo Finotti e Christian Matteucci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
OVERDOSE D’AMORE GOLD! Tornano anche nel 2026 le sere d'estate con Zucchero! 5 appuntamenti di grande musica dal vivo Acquista i tuoi biglietti - facebook.com Vai su Facebook
OVERDOSE D’AMORE GOLD! Tornano anche nel 2026 le sere d'estate con #Zucchero! 5 appuntamenti di grande musica dal vivo Scopri tutti i dettagli e Acquista i tuoi biglietti su buff.ly/ylZ8tWj Vai su X
Arena Young 2026, oltre 70 appuntamenti per gli studenti - A pochi giorni dal ritorno in classe, Fondazione Arena di Verona ha presentato il nuovo cartellone di "Arena Young", oltre 70 appuntamenti da ottobre 2025 a maggio 2026, in cui l'offerta artistica ... Secondo ansa.it
Milano Cortina 2026, l'appuntamento con la fiaccola olimpica - Parte il cammino di avvicinamento ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Segnala rainews.it