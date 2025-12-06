apple ha finalmente rinnovato questa serie con seth rogen per la terza stagione

Dopo diversi mesi dall'uscita degli ultimi episodi, il colosso dell'intrattenimento ha finalmente dato il via libera alla produzione della terza stagione di Platonic con protagonista il duo composto da Rogen e Rose Byrne Apple TV ha rinnovato Platonic, interpretata e prodotta da Seth Rogen e Rose Byrne, per una terza stagione. Lo streamer ha annunciato la notizia diversi mesi dopo il debutto degli ultimi episodi sulla piattaforma. Sony Pictures Television è lo studio dietro la serie comedy, prodotta e co-creata da Nicholas Stoller e Francesca Delbanco. La serie, che ha debuttato nel maggio 2023, vede Byrne nei panni di Sylvia e Rogen in quelli di Will, due ex migliori amici che dopo una pesante rottura si sono allontanati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

