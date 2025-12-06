Apple ha finalmente rinnovato questa serie con Seth Rogen per la terza stagione
Dopo diversi mesi dall'uscita degli ultimi episodi, il colosso dell'intrattenimento ha finalmente dato il via libera alla produzione della terza stagione di Platonic con protagonista il duo composto da Rogen e Rose Byrne Apple TV ha rinnovato Platonic, interpretata e prodotta da Seth Rogen e Rose Byrne, per una terza stagione. Lo streamer ha annunciato la notizia diversi mesi dopo il debutto degli ultimi episodi sulla piattaforma. Sony Pictures Television è lo studio dietro la serie comedy, prodotta e co-creata da Nicholas Stoller e Francesca Delbanco. La serie, che ha debuttato nel maggio 2023, vede Byrne nei panni di Sylvia e Rogen in quelli di Will, due ex migliori amici che dopo una pesante rottura si sono allontanati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Basta memoria piena, Apple ha finalmente fatto il grande passo - Apple raddoppia la memoria base degli iPhone da 128GB a 256GB per la prima volta dal 2021, eliminando il problema cronico della "memoria piena" La strategia precedente costringeva gli utenti a pagare ... Lo riporta tomshw.it
WhatsApp ha finalmente un'app su Apple Watch: ecco come funziona e quando sarà disponibile - WhatsApp debutta su Apple Watch con una nuova app in beta, che offrirà notifiche migliorate, risposte rapide e chat direttamente al polso proprio come sugli smartwatch con WearOS. Da multiplayer.it
WhatsApp lancia l'app ufficiale per Apple Watch, finalmente - L'app consente di leggere, rispondere e reagire ai messaggi direttamente dal polso. Secondo punto-informatico.it