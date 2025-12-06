Appiano Gentile Inter | matchday col Como
Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. I nerazzurri di Chivu, reduci dalla vittoria in Coppa Italia contro il Venezia, si concentrano adesso sul campionato: oggi a San Siro arriva il Como di Fabregas. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
MERCATINO DI BENEFICENZA – APPIANO GENTILE Domenica 14 dicembre · Piazza Libertà · 9:00 – 17:00 Il Natale è il momento in cui un piccolo gesto può davvero cambiare qualcosa. Il mercatino di beneficenza torna in piazza per sostenere progetti ch - facebook.com Vai su Facebook
INTER - Allenamento ad Appiano Gentile: tornano i big contro il Como - Dopo il netto successo in Coppa Italia contro il Venezia, l'Inter è tornata immediatamente al lavoro ad Appiano Gentile per preparare il prossimo impegno contro il Como di sabato a San Siro. Come scrive msn.com
Inter, Calhanoglu torna ad Appiano: "Resto qui, tutto chiarito con Lautaro" - I primi giocatori dell'Inter si sono ritrovati ad Appiano Gentile, in vista del vero e proprio raduno previsto per sabato 26 giugno. Riporta sport.sky.it
Inter in ritiro ad Appiano Gentile. Chivu abbraccia il gruppo al completo - Si aprono le porte di Appiano Gentile e parte ufficialmente il ritiro agli ordini di Cristian Chivu. Riporta tuttomercatoweb.com
L'Inter vuole accelerare per Lookman, oggi allenamenti ad Appiano Gentile - Oggi l'Inter comincerà ufficialmente gli allenamenti ad Appiano Gentile dopo l'apertura dei cancelli di sabato 26 luglio. Da tuttomercatoweb.com
Inter, comincia il ritrovo nerazzuro ad Appiano Gentile: il programma - Nella mattinata di oggi, 26 luglio, l’Inter si è ritrovata per iniziare la preparazione alla stagione 2025/2026. Si legge su gianlucadimarzio.com
Inter, primi rientri ad Appiano Gentile: tutti i nomi - Nella giornata di oggi, come riportato da Sky Sport, hanno fatto rientro al centro sportivo dell'Inter ben quattro giocatori: si tratta di Yann Sommer, ... Lo riporta calciomercato.com