Appennino penalizzato Simiani denuncia | Non si misura in metri

AMIATA La montagna italiana rischia di essere ridisegnata "come se esistessero solo le Alpi", lasciando fuori buona parte dell'Appennino e, con esso, le aree interne del Centro e del Sud. È duro il giudizio del deputato Pd Marco Simiani, capogruppo in Commissione Ambiente, che critica la nuova classificazione nazionale delle zone montane prevista dal Governo. Secondo Simiani, basare gli aiuti esclusivamente su parametri fisici come altitudine e pendenza significherebbe "ignorare le condizioni reali dei territori: la distanza dai servizi, la fragilità socio-economica, il rischio idrogeologico, lo spopolamento crescente".

