Anziani violentati da un operatore in una casa di riposo a Capri

Abusi sessuali su quattro anziani ospiti in una nota casa di riposo di Capri.

