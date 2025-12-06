Anziana uccisa a martellate Bloccato il nipote 30enne alla fermata della metro | l' omicidio è avvenuto a Ostia

Feedpress.me | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’anziana è stata uccisa a martellate in casa a Ostia. Fermato dalla polizia il nipote 30enne, bloccato a una fermata della metro. L’allarme è scattato intorno alle 8.30 in via Molteni quando i vicini, sentendo le urla, hanno contattato il Nue 112. All’arrivo i poliziotti hanno trovato la donna di 80 anni a terra in una pozza di sangue. Ferito anche il compagno della madre del 30enne. Il giovane,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

anziana uccisa a martellate bloccato il nipote 30enne alla fermata della metro l omicidio 232 avvenuto a ostia

© Feedpress.me - Anziana uccisa a martellate. Bloccato il nipote 30enne alla fermata della metro: l'omicidio è avvenuto a Ostia

Leggi anche questi approfondimenti

anziana uccisa martellate bloccatoAnziana uccisa in casa a martellate, fermato il nipote - Fermato dalla polizia il nipote 30enne, bloccato a una fermata della metro. Secondo msn.com

anziana uccisa martellate bloccatoUccide la nonna a martellate: fermato un 30enne a Ostia. Ferito anche il compagno della madre - I poliziotti hanno bloccato il nipote alla fermata della metro, mentre cercava di fuggire dal luogo del delitto. Lo riporta quotidiano.net

anziana uccisa martellate bloccatoUccide la nonna a martellate, fermato trentenne ad Acilia - La vittima aveva 80 anni, l'allarme lanciato dai vicini. Scrive adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Anziana Uccisa Martellate Bloccato