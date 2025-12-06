Anziana uccisa a martellate Bloccato il nipote 30enne alla fermata della metro | l' omicidio è avvenuto a Ostia

Un’anziana è stata uccisa a martellate in casa a Ostia. Fermato dalla polizia il nipote 30enne, bloccato a una fermata della metro. L’allarme è scattato intorno alle 8.30 in via Molteni quando i vicini, sentendo le urla, hanno contattato il Nue 112. All’arrivo i poliziotti hanno trovato la donna di 80 anni a terra in una pozza di sangue. Ferito anche il compagno della madre del 30enne. Il giovane,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

