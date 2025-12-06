Anziana uccide figlia disabile e poi si impicca Il dramma a Corleone | Vedova da poco si è ritrovata sola

Palermo, 6 dicembre 2025 – Una donna e la figlia disabile sono state trovate morte: entrambe impiccate nel loro appartamento. È successo questa mattina nel centro storico di Corleone, nel Palermitano. Ad allertare il 118 era stata una vicina di casa, insospettita dai rumori provenienti dall'abitazione. Secondo una prima ricostruzione, la madre – la 78enne Lucia Pecoraro – avrebbe ucciso la figlia Giuseppina Milone di 47 anni, che aveva una forma di autismo, strangolandola con una corda e poi si sarebbe tolta la vita, impiccandosi. Il dramma. Un terribile dramma familiare. La donna – raccontano in paese – aveva perso il marito otto mesi fa, un ex infermiere dell'ospedale dei Bianchi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Anziana uccide figlia disabile e poi si impicca. Il dramma a Corleone: “Vedova da poco, si è ritrovata sola”

