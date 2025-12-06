Antonino Pizzolato chiesti 10 anni di carcere per violenza sessuale di gruppo
La Procura di Trapani ha chiesto 10 anni per lo sportivo Antonino Pizzolato, l'accusa è quella di violenza sessuale. I fatti pare siano avvenuti nel 2022. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
